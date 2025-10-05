Fiorentina, servono i gol di Kean per battere la Roma: l’analisi del match

Fiorentina, i gol di Moise Kean saranno decisivi per superare la Roma? Ecco di seguito il focus sulla sfida di Serie A

La Fiorentina si prepara a una sfida cruciale al Franchi contro la Roma, con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria stagionale in Serie A. La squadra allenata da Stefano Pioli, tecnico emiliano noto per il suo approccio equilibrato e pragmatico, si trova attualmente nelle zone basse della classifica e ha bisogno di un successo per rilanciare le proprie ambizioni.

Secondo l’edizione fiorentina de La Repubblica, il nome più atteso è quello di Moise Kean, attaccante classe 2000 cresciuto nella Juventus e approdato in viola per dare maggiore incisività al reparto offensivo. La sua velocità, la capacità di attaccare la profondità e l’istinto sotto porta rappresentano le armi principali su cui la Fiorentina punta per scardinare la difesa giallorossa.

La sfida con la Roma di Gasperini

Dall’altra parte ci sarà la Roma di Gian Piero Gasperini, allenatore bergamasco che ha costruito la propria carriera su pressing alto e intensità. La squadra capitolina, reduce da un avvio positivo, vuole consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Per questo motivo, la partita si preannuncia equilibrata e ricca di tensione agonistica.

Kean come uomo chiave

L’attacco viola ha finora mostrato limiti di concretezza, e l’arrivo di Kean è stato pensato proprio per colmare questa lacuna. L’ex Juventus e PSG, nonostante la giovane età, ha già maturato esperienza internazionale e sa come gestire la pressione delle grandi sfide. I suoi gol potrebbero rivelarsi determinanti per regalare ai tifosi del Franchi una vittoria che manca da troppo tempo.

Per Pioli, la gara contro la Roma rappresenta anche un banco di prova personale: il tecnico è chiamato a invertire la rotta e a restituire fiducia a un gruppo che ha qualità ma fatica a esprimerla con continuità. La Fiorentina dovrà sfruttare il fattore campo e la spinta del pubblico, ma soprattutto affidarsi alla fame di gol di Kean per uscire dalla crisi.