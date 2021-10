Fiorentina, tifosi carichi per la Juve: cori e sfottò verso i bianconeri

Cori e sfottò dopo Fiorentina Spezia: i tifosi viola sono pronti alla trasferta di sabato prossimo in casa della Juve

Al termine della partita vinta in casa contro lo Spezia (successo per tre reti a zero grazie alla tripletta del solito Vlahovic), i tifosi della Viola hanno iniziato a cantare e a urlare sfottò contro la Juventus.

Al Franchi si sono sentiti chiaramente i tifosi della Fiorentina festeggiare la propria vittoria contro il liguri, cantando il coro: «Juve, Juve, vaff*****o».