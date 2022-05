Fiorentina, tutto su Gollini: pronto lo scambio con l’Atalanta

Atalanta e Fiorentina sono al lavoro per uno scambio che porterebbe Gollini alla corte di Italiano: ecco i dettagli

Atalanta e Fiorentina stanno lavorando per uno scambio nella prossima finestra di mercato tra il portiere Gollini e l’attaccante Kouamè.

Dopo aver giocato in prestito: rispettivamente in Belgio nell’Anderlecht e nel Tottenham di Antonio Conte, ora Kouamé e Gollini faranno rientro alla base. I due club lavorano per uno scambio a titolo definitivo che rispolverebbe i problemi di entrambi.

