Il difensore della Fiorentina Venuti ha raccontato la quotidianità durante l’emergenza Coronavirus e il ricordo più bello in viola

Il difensore Lorenzo Venuti ha risposto alle curiosità dei tifosi della Fiorentina: «Sto bene, non ho avuto grandi problemi. Cerco di sfruttare al meglio il tempo a disposizione. Sto allenando sia la componente fisica grazie ai programmi che ci manda quotidianamente il prof, sia la componente mentale che credo fermamente sia il motore di tutto.

«L’emozione più grande in viola? L’esordio con il Napoli. Lo speaker annunciava la formazione e i tifosi gridavano il mio nome. I tre allenatore più importanti? Baroni, De Zerbi e Liverani. Credo mi abbiano dato un qualcosa in più per migliorare».