Martinez Quarta ha superato le visite mediche in Argentina: operazione vicina alla fumata bianca. La situazione

Lucas Martinez Quarta ha superato le visite mediche a cui si è sottoposto in Argentina, che daranno il via libera a Fiorentina e River Plate per la conclusione della trattativa.

Come riportato da Sky Sport, le parti sono in contatto per lo scambio di documenti e stabilire le modalità di pagamento.