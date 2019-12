Firmino: «Davvero felice per la vittoria, Flamengo squadra tosta» VIDEO

Firmino, le parole dell’autore del gol che ha permesso al Liverpool di battere il Flamengo e vincere il Mondiale per club

La firma sul match l’ha messa lui al minuto 99′. La rete di Firmino ha condotto il Liverpool di Klopp alla vittoria di un altro titolo. Ecco le parole del calciatore al termine del match.

«Sono davvero felice di aver vinto quest’altro trofeo, il Mondiale per club, frutto anche della vittoria in Champions. Non è stato facile affrontare il Flamengo una squadra molto tosta. Hanno fatto un’ottima stagione, non era facile».