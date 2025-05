Flick: «Una stagione di cui essere felici. Champions League? Dobbiamo migliorare, ma ci riproveremo»

Le parole di Hans Flick, tecnico del Barcellona, sul bilancio della stagione appena conclusa alla guida dei blaugrana

Hans Flick ha parlato ai canali ufficiali del Barcellona per fare un bilancio sulla stagione appena terminata. Di seguito le sue parole.

BILANCIO DI STAGIONE – «Possiamo essere felici. È davvero bello lavorare con questi giocatori, ma anche per questo club. Alla fine, è sempre così per il Barcellona: bisogna vincere trofei».

IL PERIODO DIFFICILE – «Novembre e dicembre sono stati duri per noi. Ma siamo rimasti calmi e abbiamo creduto in quello che stavamo facendo. È stato un momento difficile, ma alla fine siamo riusciti a proseguire sulla strada giusta. Ho detto alla squadra che giocando in questo modo avremmo vinto di nuovo. Qui a Barcellona è come se pensassero in modo troppo negativo. Abbiamo perso, sì, ma abbiamo giocato molto bene; ho chiesto loro di mantenere la calma, di credere nella squadra, e poi avremmo visto cosa sarebbe successo. Penso che la cosa più importante sia credere nelle cose, credere nei giocatori, nella famiglia. È sempre così».

MENTALITÀ DELLA SQUADRA – «Hanno qualità, fame, un buon atteggiamento e si vede che hanno un grande potenziale. Quindi abbiamo lavorato molto su questo e stiamo facendo molte cose nel modo giusto. Per me è sempre bello vedere cosa succede in allenamento, perché l’allenamento è la cosa più importante. Quando vedi che c’è atteggiamento positivo, che ai giocatori piace lavorare, è un buon segno. Cerchiamo solo di migliorare ogni giorno».

RAPHINHA, LAMINE YAMAL E PEDRI – «Raphinha ha bisogno di fiducia. Ha qualità, ma ha anche cuore, mentalità e atteggiamento giusti. Inoltre, ci aiuta sempre in difesa. Ha un grande potenziale. Lamine Yamal è un genio. Ma penso che dobbiamo aiutarlo perché è giovane, e ora tutto sembra facile, ma non lo è. Se vuoi giocare a quel livello per i prossimi 15 anni, devi anche allenarti e lavorare sodo; devi essere al massimo anche mentalmente. È fantastico vedere Pedri giocare, per me potrebbe essere uno dei leader nei prossimi anni. Lo aiuterò perché è un giocatore fantastico e penso che potrebbe essere un leader fantastico».

L’OBIETTIVO CHAMPIONS – «Non si tratta di perfezione, ma di miglioramenti. Quando vedo la squadra continuare a migliorare, sono contento. Siamo qui per aiutare ogni giocatore a mostrare la migliore versione di sé per questo incredibile Club. Lavoriamo sodo e cerchiamo di raggiungere il livello più alto, ovvero la Champions League. Inoltre, vogliamo vincere il trofeo. So che non è facile, ma ci riusciremo rimanendo uniti. Dobbiamo dimostrare la grande squadra che siamo, e dobbiamo dimostrarlo in campo, in difesa, ma anche in attacco, ed è questo che voglio vedere dalla squadra».