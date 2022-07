Florenzi: «Il Milan ha avuto fiducia in me. Leao deve migliorare nella testa»

Il terzino del Milan Florenzi ha parlato della sua esperienza in rossonero

Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta Sportiva.

LEGAME MILAN – «Perché il Milan ha avuto fiducia in me quando pochi l’avrebbero fatto. Devo ringraziare soprattutto Ricky Massara, che mi conosceva già, ma spero di essere piaciuto anche a Paolo. E poi il Milan mi aveva già cercato».

QUANDO IL MILAN LO CERCò – «Quando c’era Boban, a gennaio 2020, ma io avevo dato da due giorni la parola al Valencia. Boban mi ha chiamato: “Non è che cambieresti aereo?”. E io a Massara: “Ricky, ti voglio bene, ma ho dato una parola. Se poi dovrà essere, sarà”. E’ successo».

CAPITAN CALABRIA – «Un capitano che si mette a disposizione e ascolta. Una persona equilibrata, che parla al momento giusto. I capitani comunque qui sono tanti, Ibra, Kjaer, io, anche Maignan».

LEAO – «Rafa deve fare un passo a livello di testa, ma non perché non la abbia. Parlo di altro, della voglia di stare in partita, di non fare un dribbling per forza. Gli manca questo ed è poco, perché tutto il resto c’è. In lui io rivedo Mbappé, con una differenza: Kylian sotto porta non sbaglia mai. Rafa però è lì. Rafa è un giocatore vero, ma non diteglielo».

INTER E JUVE FAVORITE SCUDETTO – «Lo dicevano anche nel 2021 e poi… Diciamo che non mi dà fastidio, mi darà fastidio se alzeranno la coppa a giugno».

SEGRETO SCUDETTO – «Sì, il gruppo. Il mister ci ha detto una frase: “Il successo cambia le persone”. Dobbiamo far sì che a noi non avvenga. Il mister in questo è molto bravo».