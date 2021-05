Foden come Cristiano Ronaldo: record di trofei vinti a 20 anni

Phil Foden celebra la vittoria della Premier League con la maglia del Manchester City e aggancia Cristiano Ronaldo

Phil Foden è uno dei pupilli di Pep Guardiola: seguito fin dall’Academy, l’inglese classe 2000 è diventato un punto fermo del Manchester City in una stagione dorata per gli uomini del tecnico catalano.

Con la Premier League vinta oggi matematicamente, Foden arriva a 11 trofei in carriera a soli 20 anni: tre Premier League per lui come Cristiano Ronaldo ma raggiungendolo in pochi anni di carriera.