Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, è stato squalificato per tre giornate: ecco la nota del Giudice Sportivo

Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, squalificato per tre giornate dal Giudice Sportivo: ecco la nota del Giudice Sportivo di Serie B relativa alla gara contro il Perugia.

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, AMMENDA DI € 5.000,00 ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE)

FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, con atteggiamento provocatorio rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose; all’atto del provvedimento di espulsione, mentre il Direttore di gara si allontanava in direzione degli spogliatoi, tentava di inseguirlo e trattenuto da un dirigente reiterava tale comportamento urlandogli epiteti insultanti.