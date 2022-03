Incidenti Messico, arriva il comunicato della FIFPRO: «Episodi che condanniamo»

Dopo gli scontri in Messico nel corso della sfida tra Queretaro Atlas, arriva anche il duro comunicato della FIFPRO

Arriva anche il duro comunicato della FIFPRO dopo gli scontro avvenuti nel corso della partita tra Queretaro Atlas in Messico. Diversi i feriti e situazione che non può non essere condannata.

Desde #FIFPRO, lamentamos y condenamos los actos aberrantes ocurridos en el Estadio Corregidora de México. A la espera de confirmaciones oficiales, nuestros pensamientos están hoy con las víctimas y los afectados de tan lamentable jornada. https://t.co/pApgfLjxv2 — FIFPRO (@FIFPRO) March 6, 2022

«Ci rammarichiamo e condanniamo gli atti aberranti avvenuti allo stadio Corregidora in Messico. In attesa di conferme ufficiali, oggi il nostro pensiero è rivolto alle vittime e a chi è stato colpito da una giornata così sfortunata».