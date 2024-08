Folorunsho Lazio, TRATTATIVA ancora nel vivo? Ecco quando ci sarà l’AFFONDO sul centrocampista

Folorunsho Lazio, un discorso rimandato al prossimo gennaio. Buco nell’acqua di Lotito, ci si riproverà così in inverno

Alla fine, come prevedibile, il calciomercato Lazio non è riuscito a mettere le mani su Michael Folorunsho, per cui il Napoli fino all’ultimo ha ribadito di volere almeno un obbligo di riscatto.

Dalla Capitale non andavano oltre il prestito con diritto, formula che non ha minimamente convinto i partenopei, sempre contrari a questo tipo di affare. E, come spiega Il Messaggero, a questo punto un nuovo tentativo verrà fatto a gennaio, possibilmente con un’offerta più convincente.