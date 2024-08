Folorunsho Lazio, Baroni è ottimista: l’indizio “IMMOBILIARE”

Michael Folorunsho vicino al ritorno alla Lazio? Il suo ex tecnico Marco Baroni ci spera, intanto il centrocampista lancia un indizio

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Lazio si sta scaldando la pista collegata a Michael Folorunsho. L’ex laziale pensa solo al suo gran ritorno a Formello. Sono previsti contatti in giornata tra le parti. Un indizio supplementare: il pupillo di Baroni, in uscita dal Napoli, sta cercando casa a Roma. Non è detto sia da mettere in relazione con l’ipotesi di trasferimento, perché qui vive la sua famiglia e ha appena siglato un nuovo contratto.

Un investimento immobiliare è normale. Tuttavia De Laurentiis lo deve cedere e Lotito, a determinate condizioni, può entrare in azione.