Fonseca: «Voglio restare a lungo alla Roma. Sulle condizioni di Zaniolo…»

Le dichiarazioni di Paulo Fonseca nel corso dell’intervista concessa ai canali ufficiali della Roma: le parole dell’allenatore

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è intervenuto nel corso del nuovo talk show di Roma TV, canale ufficiale dei giallorossi. Ecco le sue dichiarazioni.

TEMPO LIMITE PREPARAZIONE – «Penso che se continuiamo così serviranno 3-4 settimane saranno sufficienti per tornare. In Germania tanti club hanno iniziato a lavorare con delle restrizioni. Abbiamo pensato a tutto questo e quando ricominceremo non sarà possibile lavorare tutti insieme, faremo gruppi da 5-6 giocatori. Devono lavorare separati e distanti, poi non si potranno fare la doccia a Trigoria, non è una situazione facile».

RECUPERO ZANIOLO – «In questo Zaniolo si può dire che sia stato fortunato. Sta lavorando e sta recuperando bene, vediamo se sarà possibile averlo quando ritorneremo. Penso che adesso non sia possibile, ma più avanti penso di sì».

RAPPORTO COL CLUB – «Sono molto orgoglioso di essere qui e di far parte di questa famiglia. In questo momento sono ancora più orgoglioso. Quello che la Roma sta facendo è motivo di orgoglio per noi e per i tifosi. In questo momento difficile il club sta facendo di tutto per aiutare le persone di Roma in una forma che mi lascia molto orgoglioso. Roma è più di un club. Ora è più evidente e questo lavoro che sta facendo è fantastico».

FUTURO – «Quanto voglio rimanere alla Roma? Lo voglio tanto perché mi piace molto il club e l’organizzazione che abbiamo. La città e i tifosi anche sono fantastici. Io voglio tanto rimanere a lungo».