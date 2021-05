Atalanta: il grande dubbio è Muriel, che modulo sceglie Gasp?

L’Atalanta scenderà in campo alle 15 contro il Sassuolo e proverà a rimandare i festeggiamenti dello scudetto dell’Inter: Muriel dall’inizio?

L’Atalanta per rimandare la festa scudetto Inter, ma soprattutto per conservare il secondo posto. I neroazzurri scenderanno in campo questo pomeriggio alle 15 con il Sassuolo e Gasperini valuta se tornare al 3-5-2 o confermare il 4-2-3-1 utilizzato nell’ultimo mese.

Hateboer, Maehle e Gosens ora sono tutti a completa disposizione, ma utilizzare il 3-5-2 potrebbe voler dire lasciare fuori Luis Muriel con Pessina e Malinovskiy che si alternerebbero a fare da spalla a Duvan Zapata. Se invece Gasp dovesse optare ancora per la difesa a quattro ci dovrebbe essere posto per tutti e due i colombiani con Muriel che partirebbe alto a sinistra.