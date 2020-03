Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2019/20: formazioni Cagliari Roma

Ecco gli schieramenti ufficiali di Cagliari-Roma, match valido per la 26ª giornata di Serie A 2019/2020.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Ionita, Oliva, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Paloschi. All. Maran.

AS ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic. All. Fonseca.