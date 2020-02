Ecco gli schieramenti ufficiali di Fiorentina-Milan, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2019/2020.

FIORENTINA (3-5-2) – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini.

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessiè, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli.

