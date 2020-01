Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/20: formazioni Lazio Cremonese

Ecco gli schieramenti ufficiali di Lazio-Cremonese, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019/2020. Ampio turnover per Simone Inzaghi che schiera Proto in porta e Adekanye in attacco. Ciofani in attacco per Rastelli.

Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Immobile, Adekanye. All. Inzaghi

Cremonese (3-5-2): Agazzi; Caracciolo, Terranova, Bianchetti; Zortea, Deli, Castagnetti, Arini, Renzetti; Ciofani, Palombi​. All. Rastelli