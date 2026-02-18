Formazioni ufficiali Bodo Glimt Inter: le scelte di Chivu per il match di Champions League. Ecco cosa ha deciso

Formazioni ufficiali Bodo Glimt Inter: le scelte di Chivu per il match di Champions League. valido per l’andata dei playoff 2025/26

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Bodo Glimt Juve. Tra il vento gelido del Circolo Polare Artico e le insidie del terreno sintetico, l’Inter scende in campo per l’andata dei playoff di Champions League. A meno di un’ora dal calcio d’inizio, i due allenatori hanno sciolto le riserve, consegnando le distinte ufficiali. E non mancano le sorprese, soprattutto in casa nerazzurra, dove Cristian Chivu ha optato per alcune scelte coraggiose.

Le scelte di Chivu: Esposito partner del Toro

La notizia più clamorosa riguarda l’attacco. Accanto all’inamovibile capitano Lautaro Martínez, non ci sono i soliti noti, ma il giovane Francesco Pio Esposito. A centrocampo, confermata la presenza di Matteo Darmian sulla fascia destra per garantire equilibrio, mentre in mezzo al campo, insieme all’inesauribile Nicolò Barella e all’intelligenza tattica di Henrikh Mkhitaryan, trova spazio la qualità del croato Sučić. In difesa, davanti allo svizzero Yann Sommer, il terzetto è composto dal gigante tedesco Yann Bisseck, dall’esperto Francesco Acerbi e dal mancino Alessandro Bastoni.

La risposta di Knutsen: tridente con l’ex Hauge

Dall’altra parte, il tecnico Kjetil Knutsen schiera il classico 4-3-3. I pericoli maggiori arriveranno dalle fasce: in attacco spicca la presenza di Jens Petter Hauge, l’ex milanista che conosce bene il calcio italiano e possiede dribbling e imprevedibilità. A guidare la regia ci sarà il capitano Patrick Berg, metronomo instancabile della squadra norvegese.

Il tabellino

Ecco gli schieramenti ufficiali per la sfida delle 21:00: