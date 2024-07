Formazioni ufficiali Bologna Caldiero Terme: le scelte di ITALIANO per l’amichevole

Formazioni ufficiali Bologna Caldiero Terme: le scelte di VINCENZO ITALIANO per l’amichevole di precampionato

Torna in campo il Bologna di Vincenzo Italiano. Quest’oggi, i felsinei, affronteranno in amichevoli il Caldiero Terme, squadra che milita in Serie C. Il match avrà inizio alle 17:00, di seguito la formazione ufficiale della squadra emiliana.

BOLOGNA: Ravaglia; De Silvestri, Ilic, Beukema, Lykogiannis; Fabbian, Moro; Orsolini, Byamr, Karlsson, Castro.