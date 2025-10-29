Formazioni ufficiali Bologna Torino: le scelte di Italiano e Baroni per il match

Formazioni ufficiali Bologna Torino, ecco le scelte e i titolari di mister Vincenzo Italiano e Antonio Conte in vista del match di Serie A. Il punto

Si accendono i riflettori dello Stadio Dall’Ara alle 20:45 per un incrocio di Serie A che profuma d’Europa: il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Torino di Marco Baroni. Due squadre, un minimo comune denominatore: la voglia di stupire. Una sfida cruciale per la nona giornata di campionato, con i rossoblù (quinti a 14 punti) decisi a consolidare la loro posizione, mentre i granata (decimi a quota 11) inseguono con ambizione. Orsolini e compagni sono reduci da un pareggio rocambolesco – non privo di polemiche – in casa della Fiorentina. La posta in gioco è alta: una vittoria li proietterebbe con slancio nel gruppetto di testa. Dall’altra parte, il Torino vive una settimana “d’oro”. I piemontesi hanno infatti battuto Napoli e Genoa in rapida successione, allontanandosi così dalla zona calda della graduatoria e ritrovando il giusto morale dopo un avvio di stagione fatto di alti (pochi) e bassi (tanti). L’entusiasmo è alto, ma l’attenzione è massima, insomma… gli ingredienti per una prova di spessore ci sono tutti. Sarà un confronto di stili, tra la manovra emiliana e la grinta piemontese, con la zona europea sempre nel mirino. Ecco le formazioni ufficiali Bologna Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA TORINO:

Qualche minuto di attesa, le formazioni ufficiali Bologna Torino saranno rese note a breve