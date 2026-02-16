Connect with us

Formazioni ufficiali Cagliari Lecce, le scelte di Pisacane e Di Francesco per il posticipo di Serie A

Published

3 ore ago

on

By

Pavoletti

Formazioni ufficiali Cagliari Lecce: le scelte di Pisacane e Di Francesco per la partita del 25° turno di Serie A 2025/26

Scendono in campo Cagliari Lecce per la sfida valevole per il 25° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Pisacane e Di Francesco.

Le scelte ufficiali: le formazioni

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Esposito, Pavoletti (C)

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, T. Gabriel, Gaspar, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Cheddira, Pierotti

