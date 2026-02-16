Cagliari News
Formazioni ufficiali Cagliari Lecce, le scelte di Pisacane e Di Francesco per il posticipo di Serie A
Formazioni ufficiali Cagliari Lecce: le scelte di Pisacane e Di Francesco per la partita del 25° turno di Serie A 2025/26
Scendono in campo Cagliari Lecce per la sfida valevole per il 25° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Pisacane e Di Francesco.
Le scelte ufficiali: le formazioni
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Zé Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Esposito, Pavoletti (C)
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, T. Gabriel, Gaspar, Gallo; Gandelman, Ramadani, Coulibaly; Sottil, Cheddira, Pierotti
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultimissime
video
Hanno Detto4 ore ago
Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve: «La simulazione offende il calcio e il professionista. Se convocherei Bastoni in Nazionale…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve: le parole verso l’andata dei playoff di Champions League 2025/26 Luciano Spalletti...