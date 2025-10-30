Cagliari News
Formazioni ufficiali Cagliari Sassuolo, le scelte dei due tecnici per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Cagliari Sassuolo, le scelte di Pisacane e Grosso per il match della nona giornata di Serie A in campo alle 18.30
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Cagliari Sassuolo, sfida valida per la nona giornata di Serie A 2025/2026, in campo all’Unipol Domus, questa sera, giovedì 30 ottobre, alle ore 18:30
FORMAZIONI UFFICIALI CAGLIARI SASSUOLO
CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Idrissi; Obert, Folorunsho, Adopo, Prati, Palestra; Se.Esposito, Borrelli. Allenatore Davide Nicola
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candè, Coulibaly; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurientè. Allenatore Fabio Grosso
