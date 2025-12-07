Formazioni ufficiali Cremonese Lecce, ecco le scelte per il match di Serie A - Calcio News 24

Formazioni ufficiali Cremonese Lecce. Le scelte dei due allenatori per un match decisivo nella lotta salvezza e nella corsa alla continuità

Le Formazioni ufficiali Cremonese Lecce accendono il lunch match della quattordicesima giornata di Serie A, in programma domenica 7 dicembre alle 12:30. Dopo la parentesi di Coppa Italia, il campionato torna protagonista e allo stadio Zini andrà in scena una sfida che mette in palio punti cruciali per gli obiettivi stagionali di entrambe le squadre.

La Cremonese arriva all’appuntamento con grande fiducia, trascinata dalla preziosa vittoria conquistata a Bologna. La doppietta di Jamie Vardy ha permesso agli uomini di Davide Nicola di archiviare un successo importante che li ha proiettati all’undicesimo posto con 17 punti. I grigiorossi sono una delle rivelazioni di questa Serie A: competitivi, organizzati e capaci di far male anche a club di prima fascia, come dimostrano i successi contro Milan e Bologna e il pari contro l’Atalanta.

Più complessa la situazione del Lecce di Eusebio Di Francesco, che con 13 punti occupa il quattordicesimo posto, restando però a sole tre lunghezze dalla zona retrocessione. Il recente successo per 2-1 sul Torino ha ridato morale al gruppo, ma per lasciare le zone calde della classifica servirà continuità, soprattutto nelle gare lontano dal Via del Mare. La partita dello Zini diventa dunque un crocevia fondamentale per testare la maturità dei giallorossi.

Con le Formazioni ufficiali Cremonese Lecce ormai definite, cresce l’attesa per un match che si prospetta equilibrato e combattuto.

Formazioni ufficiali Cremonese-Lecce

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy.

Allenatore: Nicola.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Berisha, Banda; Stulic.

Allenatore: Di Francesco.

Le Formazioni ufficiali Cremonese Lecce confermano l’importanza della sfida: la Cremonese vuole consolidare la propria sorprendente posizione, mentre il Lecce cerca punti vitali per dare continuità al proprio percorso. Una gara che promette intensità, equilibrio e un’alta posta in palio.

