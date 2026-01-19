Cremonese News
Formazioni ufficiali Cremonese Verona: Nicola sceglie la coppia Bonazzoli Vardy, Zanetti con il tridente
Formazioni ufficiali Cremonese Verona, gli schieramenti scelti da Nicola e Zanetti per la partita valida per la 21esima giornata
Le formazioni ufficiali Cremonese Verona, match delle 18:30 e valido per la 21esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Nicola e Zanetti:
FORMAZIONI UFFICIALI CREMONESE VERONA
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Barbieri; Grassi, Bondo, Vandeputte, Ceccherini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Johnsen, Pemi, Collocolo, Vazquez, Mussolini, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Davide Nicola
Verona (3-4-2-1): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Sarr, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti. A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Serdar, Kastanos, Harroui, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou. Allenatore: Paolo Zanetti
