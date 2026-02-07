Torino News
Formazioni ufficiali Fiorentina Torino, le scelte di Vanoli e Baroni per il match di Serie A
Formazioni ufficiali Fiorentina Torino, gli schieramenti scelti da Vanoli e Baroni per la partita valida per la giornata numero 24 di Serie A
Luci accese al Franchi per un Fiorentina Torino che profuma di crocevia stagionale. Il protagonista, manco a dirlo, è Paolo Vanoli. Il tecnico dei Viola ritrova il suo Toro da ex otto mesi dopo l’addio, cercando punti a dir poco vitali per una Fiorentina chiamata a risalire la zona retrocessione. Dall’altra parte, il Torino di Marco Baroni arriva a Firenze per dare continuità all’ultimo successo sul Lecce. Una vittoria granata significherebbe un allungo pesantissimo a +12 proprio sulla Viola, un successo toscano permetterebbe – invece – di mettere pressione alle altre concorrenti nella sfida per non retrocedere. Tra nostalgia e urgenza di classifica diamo un’occhiata alle formazioni ufficiali di Fiorentina vs Torino.
FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA TORINO:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Fagioli, Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripán, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Adams, Kulenović. Allenatore: Baroni
