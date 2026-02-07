Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Torino News

Formazioni ufficiali Fiorentina Torino, le scelte di Vanoli e Baroni per il match di Serie A

Published

19 minuti ago

on

By

Vanoli FIorentina Cremonese

Formazioni ufficiali Fiorentina Torino, gli schieramenti scelti da Vanoli e Baroni per la partita valida per la giornata numero 24 di Serie A

Luci accese al Franchi per un Fiorentina Torino che profuma di crocevia stagionale. Il protagonista, manco a dirlo, è Paolo Vanoli. Il tecnico dei Viola ritrova il suo Toro da ex otto mesi dopo l’addio, cercando punti a dir poco vitali per una Fiorentina chiamata a risalire la zona retrocessione. Dall’altra parte, il Torino di Marco Baroni arriva a Firenze per dare continuità all’ultimo successo sul Lecce. Una vittoria granata significherebbe un allungo pesantissimo a +12 proprio sulla Viola, un successo toscano permetterebbe – invece – di mettere pressione alle altre concorrenti nella sfida per non retrocedere. Tra nostalgia e urgenza di classifica diamo un’occhiata alle formazioni ufficiali di Fiorentina vs Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA TORINO:

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Fagioli, Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripán, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Adams, Kulenović. Allenatore: Baroni

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calciomercato LIVE Ultime notizie Calciomercato LIVE
Calciomercato2 ore ago

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio...

video

Spalletti conferenza 02 Spalletti conferenza 02
Hanno Detto3 ore ago

Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…» – VIDEO

Juventus, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: le sue dichiarazioni La...
Change privacy settings
×