Baroni dopo Inter Torino 2-1: «Ecco cosa salvo della partita. Prati? É un ragazzo in cui crediamo»

Marco Baroni interviene dopo Inter Torino 2-1, ecco le dichiarazioni del tecnico granata ai margini del match di Coppa Italia, l’intervento

L’Inter gioca e il Torino si “sveglia” (probabilmente) troppo tardi. Nel miglior momento dei nerazzurri Kulenovic riapre la partita valida per i quarti di Coppa Italia, ma i granata di mister Marco Baroni non riescono a completare la rimonta. Si lecca le ferite dunque il tecnico dei piemontesi, anche se – intervenuto sulle frequenze Mediaset ai margini del match disputato all’U-Power Stadium di Monza – conferma (e loda) tutti i segnali positivi lasciati intravedere dalla sua squadra. Ecco le parole di Baroni nel post gara all’emittente:

Buonasera mister Baroni. Quanto rammarico c’è? Soprattutto nel secondo tempo abbiamo visto una bella reazione del Torino…

«Sono soddisfatto della prestazione, nel primo tempo – purtroppo – siamo stati ordinati ma un po’ passivi. E questo ci ha portato a non uscire forte sugli esterni, potevamo portare più pressione sulla palla. Nel secondo tempo molto bene, forse potevamo fare qualcosa di meglio sui gol. Però la squadra è viva e sta bene. Nel secondo tempo sono contento, ecco. Dobbiamo valutare anche che abbiamo 3 ragazzi in campo che hanno fatto 2 allenamenti con la squadra. Però sono soddisfatto della prestazione»

Sono queste le prestazioni che possono riavvicinare il Torino al suo pubblico?

«Assolutamente, come ho detto la squadra deve dare tutto e ci deve credere. Abbiamo iniziato una strada, ci crediamo. Tutti insieme dobbiamo sicuramente cambiare marcia: questo è il sentimento sia mio che della squadra. Possiamo fare di più, lo pretendiamo e quindi lo andremo a cercare!».

Buonasera Baroni, affiderai a Prati il Torino nelle zone più importanti del campo nelle prossime partite?

«Ha fatto molto bene anche nel secondo tempo, anche quando l’ho alzato da mezz’ala. E’ un ragazzo in cui crediamo, lo abbiamo anche aspettato. Lì anche Ilkhan sta facendo bene: è un ragazzo giovane. Chiaro che molti hanno pagato anche le tante partite che abbiamo avuto, abbiamo fatto 6 partite in 21 giorni. I giocatori stanno dando più minutaggio. Questo magari ci ha portato ad avere anche qualche infortunio in più. Però adesso stanno rientrando quasi tutti. Da domani qualche giocatore che era infortunato tornerà a darci una mano e quindi… chiaramente ci dispiace perchè volevamo passare il turno, ma è una prestazione su cui lavorare con ancora più convinzione».