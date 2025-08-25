Formazioni ufficiali Inter Torino: le scelte di Chivu e Baroni per la prima di Serie A

Formazioni ufficiali Inter Torino, vediamo le scelte di mister Cristian Chivu e del tecnico Marco Baroni per la prima partita di Serie A, i titolari a San Siro

L’attesa è terminata, ora possiamo dirlo per davvero. Il palcoscenico della prima giornata di Serie A si chiude con una sfida che si preannuncia dalle emozioni forti. Questa sera, alle ore 20e45 in punto, i riflettori di San Siro saranno tutti rivolti verso l’Inter di Cristian Chivu, che si prepara ad incontrare il Torino targato mister Marco Baroni. Due tra le tante squadre ad aver – a proposito di allenatori – cambiato le rispettive panchine nel corso dell’estate. Il club di Beppe Marotta ha infatti scelto di affidarsi al tecnico rumeno, mentre quello di Urbano Cairo ha puntato le proprie fiches sul mister uscente dalla Lazio. Non ci resta dunque che riportare i titolari scelti da meneghini e sabaudi per l’occasione, ora l’attesa è davvero terminata: ora a parlare sarà solo il Giuseppe Meazza.

Le formazioni ufficiali Inter Torino:

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 5 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Palacios. Allenatore: Cristian Chivu.

TORINO (4-3-3): 81 Israel; 19 Lazaro, 23 Coco, 5 Masina, 34 Biraghi; 66 Gineitis, 6 Ilkhan, 22 Casadei; 26 Ngonge, 18 Simeone, 10 Vlasic. A disposizione: 1 Paleari, 71 Popa, 7 Aboukhlal, 8 Ilic, 13 Maripan, 14 Anjorin, 16 Pedersen, 19 Adams, 21 Dembelé, 61 Tameze, 80 Bianay, 83 Perciun, 91 Zapata, 92 Njie. Allenatore: Marco Baroni.