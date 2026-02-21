Formazioni ufficiali Juventus Como: le scelte di Spalletti e Fabregas

Formazioni ufficiali Juventus Como: le scelte di Luciano Spalletti e Cesc Fabregas per la sfida della 26^ giornata di Serie A 2025/26

La ventiseiesima giornata di Serie A prosegue con la delicata sfida tra Juventus e Como, entrambe in cerca di riscatto dopo gli scivoloni contro Inter e la Fiorentina. Sono state diramate le distinte ufficiali: nei bianconeri spicca la titolarità di Openda in avanti. Resta fuori Conceicao, mentre Miretti affianca Yildiz. Di seguito le scelte di Spalletti e Fabregas.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Miretti, Yildiz; Openda. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Conceicao, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, David, Cabal, Rizzo. Allenatore: Spalletti.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha (C); Vojvoda, Caqueret, Baturina; Douvikas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, Rodriguez, Alberto Moreno, Kuhn, Diego Carlos, Addai, Van Der Brempt. Allenatore: Fabregas.