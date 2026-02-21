Formazioni ufficiali Lecce Inter: le scelte di Di Francesco e Chivu

Formazioni ufficiali Lecce Inter: le scelte di Eusebio Di Francesco e Cristian Chivu per la sfida della 26^ giornata di Serie A 2025/26

La 26 giornata di Serie A prosegue con l’attesa sfida tra Lecce e Inter. Entrambe le squadre arrivano da ottimi risultati, avendo battuto rispettivamente il Cagliari e la Juventus. Sono state appena comunicate le distinte ufficiali con gli 11 titolari scelti dai tecnici Eusebio Di Francesco e Cristian Chivu per guidare i salentini e la formazione nerazzurra.

LECCE (4-2-3-1): 30 Falcone; 17 Danilo Veiga, 4 Gaspar, 44 Tiago Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani; 50 Pierotti, 16 Gandelman, 23 Sottil; 99 Cheddira. A disposizione: 1 Fruchtl, 32 Samooja, 3 Ndaba, 5 Siebert, 6 Sala, 8 Fofana, 9 Stulic, 11 N’Dri, 13 Perez, 14 Helgason, 18 Jean, 19 Banda, 36 Marchwinski, 79 Ngom. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 7 Zielinski, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 94 Esposito. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J.Martinez, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 57 Kaczmarski, 58 Topalovic. Allenatore: Cristian Chivu.