Formazioni ufficiali Lecce Torino: ecco le scelte di Di Francesco e Baroni per il match

Formazioni ufficiali Lecce Torino, ecco le scelte e i titolari di mister Eusebio Di Francesco e Marco Baroni in vista del match di Serie A

La domenica della 13ª giornata di Serie A si apre oggi alle 12:30 con il confronto tra Lecce e Torino allo Stadio Via del Mare. Un match cruciale che mette di fronte i padroni di casa di Eusebio Di Francesco e i granata allenati da Marco Baroni. Il primo, il cui obiettivo primario resta la corsa per non retrocedere, pronto a puntare sulle qualità e la voglia di riscatto dei suoi giocatori davanti al pubblico amico: «Abbiamo analizzato gli aspetti su cui lavorare. Vogliamo migliorare la prestazione vista contro la Lazio, che era in giornata e ha sbagliato pochissimo». Il numero uno della panchina giallorossa è alla disperata ricerca di tre punti fondamentali per dare continuità al lavoro svolto e allontanarsi dalla “zona calda” della graduatoria.

Dall’altra parte, ecco il Torino, desideroso di rifarsi dopo l’ultimo – disastroso – KO per 5-1 in casa contro il Como. Baroni (ex della partita) ha focalizzato il lavoro sui dettagli, per non ripetere la prestazione palesata coi lariani: «L’abbiamo rivista molte volte. La squadra deve avere più attenzione nell’ultimo metro di gioco, sia nella fase offensiva che difensiva. E questa sarà la nostra chiave primaria di miglioramento». Ci si aspetta dunque una partita intensa e, soprattutto, tattica, tra due formazioni determinate a dare una svolta alle rispettive stagioni fino a questo momento anonime. Non ci resta che dare un’occhiata alle formazioni ufficiali Lecce Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE TORINO:

Ancora qualche minuto di attesa, le formazioni saranno rese note a breve!

