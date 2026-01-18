Parma News
Formazioni ufficiali Parma Genoa, le scelte di Cuesta e De Rossi per la sfida di Serie A
Formazioni ufficiali Parma Genoa, gli schieramenti scelti da Cuesta e De Rossi per la partita valida per la 21esima giornata
Le formazioni ufficiali Parma Genoa, match delle 12:30 e valido per la 21esima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le scelte di Cuesta e De Rossi:
FORMAZIONI UFFICIALI PARMA GENOA
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. All. Cuesta
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
