Parma News
Formazioni ufficiali Parma Milan, le scelte dei due tecnici per il match dell’undicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Parma Milan, le scelte dei due allenatori per il match del Tardini delle 20:45: tutti i dettagli
Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Parma Milan. Il match del Tardini in campo alle 20:45 è valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026.
FORMAZIONI UFFICIALI
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.
MILAN (3-5-2): Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: P.Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri
LEGGI ANCHE – Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV
Convocati Parma per la sfida contro il Milan: ecco le scelte di Cuesta per il match di questa sera
Parma Milan, De Winter sarà titolare nella sfida? Il tecnico dei rossoneri Allegri ha preso una decisione, il belga favorito su di lui! I dettagli
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...