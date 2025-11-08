 Formazioni ufficiali Parma Milan, le scelte dei due tecnici per il match dell'undicesima giornata di Serie A
Formazioni ufficiali Parma Milan, le scelte dei due allenatori per il match del Tardini delle 20:45: tutti i dettagli

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Parma Milan. Il match del Tardini in campo alle 20:45 è valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan, De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: P.Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri

