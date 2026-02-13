Connect with us
Formazioni ufficiali Pisa Milan, le scelte di Hiljemark e Allegri per la sfida di Serie A

Formazioni ufficiali Pisa Milan: le scelte di Hiljemark e Allegri per la partita del 25° turno di Serie A 2025/26

Scendono in campo Pisa Milan per la sfida valevole per il 25° turno di Serie A 2025/26. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Hiljemark e Allegri.

Le scelte ufficiali: le formazioni

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic. Allenatore: Oscar Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri.

