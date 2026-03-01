Torino News
Formazioni ufficiali Torino Lazio: le scelte di D’Aversa e Sarri per il match di Serie A, valido per la 27ª giornata di Serie A 2025/26
Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Zapata. A disp. Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Tameze, Pedersen, Nkounkou, Biraghi, Casadei, Anjorin, Ilic, Kulenovic, Adams, Njie. All. D’Aversa.
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. A disp. Motta, Furlanetto, Patric, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Isaksen, Dia, Noslin. All. Sarri.
