Formazioni ufficiali Torino Milan: così Baroni e Allegri

Formazioni ufficiali Torino Milan, ecco le scelte e i titolari di mister Marco Baroni e Massimiliano Allegri e in vista del match di Serie A

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). La quattordicesima giornata di Serie A è (quasi) volta al termine. A chiudere il sipario ci penseranno Torino Milan: in campo questa sera alle 20e45 tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino. L’atmosfera si prospetta incandescente (e l’arena di Via Filadelfia completamente esaurita). Gli ospiti sono infatti alla ricerca di tre punti preziosi per tornare subito in vetta: un eventuale successo permetterebbe infatti di superare i cugini dell’Inter e agganciare il Napoli al primo posto.

Il Toro, d’altro canto, è alla disperata ricerca di un riscatto dopo le ultime due – disastrose – sconfitte maturate contro Lecce e Como. I granata, ormai troppo lontani dalla zona Europa, necessitano infatti di punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Non ci resta che aspettare il calcio d’inizio quindi, la tensione è palpabile e la posta in palio è altissima per entrambe le panchine. Non ci resta che dare un’occhiata alle formazioni ufficiali Torino Milan:

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO MILAN:

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Anjorin,Asllani, Pedersen; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE – Torino, Baroni in conferenza pre Milan: «Zapata? Ecco come sta! Abbiamo lavorato per ridurre i blackout in campo»

