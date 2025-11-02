Formazioni ufficiali Torino Pisa: le scelte di Baroni e Gilardino per il match

Formazioni ufficiali Torino Pisa, ecco le scelte e i titolari di mister Marco Baroni e Alberto Gilardino in vista del match di Serie A. Il punto

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). L’attesa è (quasi) finita: tra una manciata di minuti o poco più si accenderanno i riflettori dello Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida tra il Torino di Marco Baroni e il Pisa di Alberto Gilardino. Parliamo del match, naturalmente, valido per la decima giornata di Serie A in programma alle 15 in punto.

Il Torino sta vivendo un momento positivo e dopo un inizio di stagione altalenante può – complice la striscia di risultati utili inanellata nell’ultimo mese – portarsi clamorosamente a ridosso delle zone più nobili della classifica. Guai però a sottovalutare un avversario come quello toscano, come confermato dallo stesso Baroni ieri in conferenza. Il Pisa infatti, torna in campo con la necessità di ottenere quella prima vittoria in Serie A che continua a sfuggire. La squadra di Gilardino ha dimostrato un carattere indomito, capace di strappare pareggi importanti anche contro le big (vedi Lazio e Milan). I toscani punteranno sulla compattezza difensiva e sulle ripartenze per tentare lo “scherzetto” (visto che siamo in tema Halloween) ai piemontesi. Si prevede un confronto tattico e combattuto, non ci resta che dare un’occhiata alle formazioni ufficiali Torino Pisa.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO PISA:

Torino (3–4-1-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Anjorin, Dembele, Ngonge, Asllani, Biraghi, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie.

Allenatore: Baroni.



Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Leris; Vural, Moreo; Meister. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Marin, Tramoni, Cuadrado, Buffon, Nzola, Aebischer, Piccinini, Albiol, Denoon, Kandje, Bonfanti, Lorran.

Allenatore: Gilardino.