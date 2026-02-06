Formazioni ufficiali Verona Pisa: le scelte di Sammarco e Hiljemark. Le primissime novità dei due neo-tecnici

Formazioni ufficiali Verona Pisa: le scelte di Sammarco e Hiljemark per il match della 24ª giornata di Serie A 2025/26

È una “partita della vita”, o quasi. La 24ª giornata di Serie A si apre sotto il segno della tensione allo stadio Bentegodi, dove va in scena uno scontro diretto che sa di ultima spiaggia. Hellas Verona e Pisa, appaiate sul fondo della classifica e accomunate da una crisi profonda, si affrontano per cercare di rianimare una stagione fin qui disastrosa. Le due compagini arrivano all’appuntamento con il morale a terra e con guide tecniche nuove di zecca, chiamate a invertire un trend da incubo: appena un punto nelle ultime cinque gare per gli scaligeri, due per i toscani.

La rivoluzione in panchina: esordi di fuoco

La settimana è stata convulsa su entrambi i fronti. A Verona, dopo il pesante 4-0 subito a Cagliari che è costato l’esonero a Paolo Zanetti, la squadra è stata affidata a Paolo Sammarco. L’ex centrocampista del club, promosso dalla Primavera al ruolo di traghettatore ad interim, ha il compito di ricompattare un ambiente depresso anche dalle cessioni invernali (pesa l’addio del talento Giovane, volato a Napoli). Sponda Pisa, il dopo-Gilardino porta il nome di Oscar Hiljemark. L’allenatore svedese, ex centrocampista visto in Italia con Palermo e Genoa, eredita una squadra che non vince dal 7 novembre (contro la Cremonese) e deve trovare subito la chimica giusta con i tanti nuovi acquisti.

Le scelte: emergenza e volti nuovi

Sammarco deve fare i conti con un’infermeria affollata. Senza pilastri come Suslov e Gagliardini, il neo-tecnico lancia dal 1′ il nuovo acquisto Bowie pronto a far coppia con Orban. In difesa spazio a Slotsager. Hiljemark risponde con un 3-4-1-2 ridisegnato dal mercato. Assenti i senatori Raul Albiol e Semper, il Pisa si affida in attacco alla fisicità di Rafiu Durosinmi, supportato dall’esperto Stefano Moreo. In difesa debutta subito Bozhinov.

Il Tabellino: le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte dei due allenatori per il match:

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Niasse, Bernede, Al-Musrati, Lovric, Frese; Orban, Bowie. Allenatore: Paolo Sammarco.

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojilkovic; Durosinmi. Allenatore: Oscar Hiljemark.