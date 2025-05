Formazioni Ufficiali Vicenza Crotone, le scelte tecniche per i PlayOff di Serie C

Formazioni ufficiali Vicenza Crotone, le scelte dei due allenatori per il match valido per i PlayOff di Serie C

Alle 20:00 la sfida valida per i Play Off di Serie C Vicenza Crotone. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

VICENZA: 98 Confente, 4 Carraro, 6 Leverbe, 7 Rauti, 9 Ferrari, 10 Ronaldo, 14 Cuomo, 26 De Col, 29 Zonta, 32 Costa, 73 Sandon. A disp.: 1 Massolo (GK), 12 Gallo (GK), 5 Rossi, 8 Della Latta, 13 Beghetto, 21 Garnero, 23 Laezza, 33 Vescovi, 44 Talarico, 76 Fantoni, 90 Morra, 99 Della Morte. All. Vecchi

CROTONE: 22 D’Alterio, 3 Giron, 9 Gomez, 10 Vitale, 11 Murano, 13 Armini, 15 Vinicius, 16 Gallo, 18 Guerini, 25 Cocetta, 41 Silva. A disp.: 1 Sassi (GK), 12 Martino (GK), 2 Piras, 7 Oviszach, 8 Stronati, 19 Cantisani, 20 Ricci, 21 Barberis, 23 Groppelli, 33 Rispoli, 38 Schirò, 93 Tumminello. All. Longo