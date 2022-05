Fotografare il calcio: consigli e risorse per ottenere immagini perfette

Come ottenere splendide foto a tema calcistico? Ecco in che modo realizzarle in autonomia e perché conviene affidarsi a una piattaforma online di immagini royalty-free.

Il calcio è lo sport più seguito al mondo, protagonista di campionati locali, nazionali e internazionali che da sempre appassionano un pubblico molto vasto. Avere a disposizione immagini e foto dedicate al calcio e ai suoi protagonisti è un’esigenza condivisa dai professionisti del giornalismo sportivo, da chi si occupa di promuovere eventi e iniziative calcistiche ma anche dai semplici tifosi.

Se da un lato fotografare gli eventi sportivi può rappresentare la soluzione ideale per immortalare personaggi e momenti importanti, dall’altro lato non mancano le risorse online per trovare splendide immagini dedicate al mondo del calcio da utilizzare a seconda delle singole esigenze.

Come fotografare il calcio: consigli per principianti

Avendo a disposizione l’attrezzatura adatta è sempre possibile cimentarsi nell’arte della fotografia per ottenere immagini originali e inedite. Una buona fotocamera è certamente indispensabile, tuttavia, per realizzare scatti di qualità è anche importante conoscere le dinamiche del gioco del calcio e saper individuare i momenti più intensi.

Anche i principianti possono ottenere ottimi risultati seguendo alcune indicazioni fondamentali:

scegliere bene il punto di vista , collocandosi nella posizione più adatta per immortalare uno specifico momento o una particolare situazione;

, collocandosi nella posizione più adatta per immortalare uno specifico momento o una particolare situazione; variare l’ angolazione in modo da eseguire scatti che valorizzino i soggetti e i momenti clou di un evento;

in modo da eseguire scatti che valorizzino i soggetti e i momenti clou di un evento; impostare al meglio la velocità dell’otturatore, in modo da regolare la quantità di luce in modo ottimale. Il calcio, nello specifico, è uno sport molto dinamico e per riuscire a focalizzare un particolare istante è necessario utilizzare una velocità dell’otturatore elevata, non inferiore al valore di 1/500. In questo modo non si corre il rischio di ottenere solo immagini completamente sfocate.

Dove trovare le migliori immagini stock in tema calcio

Chi cerca un valido strumento per reperire immagini e foto in tema calcistico da utilizzare per arricchire contenuti testuali e progetti creativi, può fare riferimento alla piattaforma it.depositphotos.com. È un vastissimo database online che permette di trovare facilmente foto stock e immagini royalty-free, un prezioso alleato di chiunque abbia bisogno di immagini professionali di alta qualità a prezzi convenienti.

Punti di forza della piattaforma, infatti, sono sia le numerose raccolte tematiche sia la funzione di ricerca basata sull’inserimento di un’immagine evocativa. Ecco una panoramica dei vantaggi e delle funzionalità:

è possibile esplorare il database di immagini usando la pratica barra di ricerca inserendo le parole chiave;

i filtri di ricerca avanzata permettono di restringere il campo in base all’orientamento dell’immagine, alla presenza di soggetti isolati o di un certo numero di persone;

è possibile attivare piani basati su qualsiasi budget, optando per un piano prepagato che consente un numero variabile di download o per un pratico abbonamento, mensile oppure annuale.

Foto sportive: ambiti d’uso ed esempi pratici

A prescindere dalla loro origine, le foto sportive e calcistiche rappresentano sempre una risorsa per realizzare progetti grafici di sicuro effetto. Gli ambiti d’uso di questo tipo di immagini sono molteplici, basti pensare alla necessità di creare locandine informative in occasione di match amichevoli o eventi di campionato.

Può anche capitare, inoltre, di dover realizzare campagne pubblicitarie di prodotti sportivi o più semplicemente di organizzare una festa di compleanno a tema sportivo o calcistico: un’occasione perfetta per sfruttare le immagini per preparare biglietti invito, poster o manifesti da utilizzare a piacere.