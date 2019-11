Francia, è caos sui diritti tv della Champions: pesanti accuse di Mediapro

In Francia scoppia la polemica sui diritti tv della Champions League: ecco le accuse del CEO di Mediapro, Roures

Scoppia la polemica diritti tv in Francia. Mediapro denuncia alcuni magheggi da parte della Uefa per raggiungere l’accordo con Canal+ e beIn Sports attraverso le parole del CEO Roures, riportate da L’Equipe.

«C’è stato un magheggio. Le nostre offerte erano migliori in entrambi i turni. Da ieri pomeriggio, la UEFA ha cercato di raggiungere questo accordo tra Canal + e beIN Sports per far crescere l’offerta, ma non ci è stata data l’opportunità di fare qualcosa».