Francia, il premier Philippe: «Campionati sospesi fino a settembre»

Il primo ministro della Francia Philippe ha annunciato la sospensione definitiva dei campionati di calcio

Il premier francese Edouard Philippe ha annunciato le nuove misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, coinvolgendo anche il calcio: «Le grandi manifestazioni sportive e culturali, tutti gli eventi che riuniranno più di 5mila partecipanti e che devono essere organizzati in anticipo non potranno avere luogo fino a settembre. La stagione 2019-20 di calcio non potrà riprendere».

La Federazione dovrà ora decidere le sorti delle squadre di Ligue 1 tra assegnazione di titoli, partecipazione alle coppe europee e retrocessioni in Ligue 2.