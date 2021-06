Francia, Mbappé: «Difficile voltare pagina, volevo aiutare...»

Kylian Mbappé fa mea culpa dopo l’errore decisivo dal dischetto contro la Svizzera

È di Kylian Mbappé l’errore decisivo ai rigori contro la Svizzera che manda la Francia fuori da Euro 2020. E l’attaccante francese fa mea culpa dopo il penalty sbagliato.

«È molto difficile voltare pagina. Incommensurabile tristezza dopo questa eliminazione, non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo. Mi scuso per questa situazione. Volevo aiutare la squadra, ma non ne è venuto fuori nulla. Sarà difficile addormentarsi, ma, purtroppo, questo sport, che amo tantissimo, è fatto di alti e bassi. So che voi fan siete rimasti delusi, ma vorrei comunque ringraziarvi per il vostro supporto e per aver sempre creduto in noi. La cosa più importante è diventare ancora più forti per i prossimi test. Congratulazioni e buona fortuna alla Svizzera».