Francia, Pogba: «Fiamma abbassata, non siamo i migliori al mondo»

In un’intervista, Paul Pogba ha analizzato il difficile momento che sta vivendo la Francia dopo il flop dell’ultimo Europeo

Ai microfoni di RTL, Paul Pogba ha parlato del difficile momento che sta vivendo la Nazionale francese, in difficoltà anche nelle qualificazioni a Qatar 2022:

«Dobbiamo fare molto meglio, essere più aggressivi, sudare un po’ di più la maglia, avere più voglia. Siamo arrivati all’Europeo da squadra migliore al mondo e la sconfitta ha bruciato. Oggi non siamo la migliore squadra del mondo, bisogna lavorare sul campo per esserlo. Vogliamo reagire, forse la fiamma si è un po’ abbassata. Non si è spenta ma si è un po’ abbassata».