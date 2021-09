Francia, Pogba e la lite con Deschamps: «Solo una discussione, ora va tutto bene»

Paul Pogba è tornato sulla lite avuta con il c.t. Deschamps durante Euro 2020

Paul Pogba, centrocampista della Francia e del Manchester United, ha parlato ai microfoni di Telefoot tornando sulla discussione avuta col c.t. Didier Deschamps durante il match con la Svizzera valso l’eliminazione.

«Ci ha fatto davvero male. Eravamo in vantaggio 3-1, nessuno se lo sarebbe mai immaginato. La partita l’abbiamo persa noi, non l’ha vinta la Svizzera. Alterco con Deschamps? Un momento che ci sta. C’era frustrazione per il 3-3 e c’è stata una discussione, ma ora va tutto bene tra noi».