Francia, Sagnol: «Troppi esperimenti, cambiati quattro moduli»

Willy Sagnol, ex nazionale della Francia, punta il dito contro Deschamps per l’eliminazione dei Campioni del Mondo da Euro 2020

Intervistato da L’Equipe, Willy Sagnol, ex giocatore del Bayern Monaco e della Francia, ha puntato il dito contro gli esperimenti tattici di Didier Deschamps.

«Quello di ieri è stato il nostro quarto match nella competizione, il sesto contando le amichevoli prima dell’Europeo. E in queste sei gare abbiamo cambiato assetto tattico quattro volte. E i giocatori erano spaesati, i centrali quando eravamo in possesso palla erano troppo larghi e ogni volta ripartivamo con 5 giocatori dietro. Mancava larghezza, non riuscivamo a dare ampiezza alla manovra offensiva. Sono rimasto sorpreso da queste partite».