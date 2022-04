Frattesi sul suo futuro: «Continuo a lavorare. In estate…»

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha parlato dopo la partita contro i bianconeri. Le sue dichiarazioni sul suo futuro

Ai microfoni di Mediaset, Davide Frattesi ha parlato dopo la sconfitta del Sassuolo contro la Juve. Le dichiarazioni sul suo futuro.

PAROLE – «Bisogna continuare a lavorare, poi quest’estate quello che succederà si vedrà poi. Pronto per il grande salto? Secondo me non c’è realmente un momento in cui uno si sente pronto, quando si va in un grande club poi ci si accorge. Lo strumento migliore per arrivare pronti è continuare a lavorare».