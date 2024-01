Guido Angelozzi, responsabile dell’area tecnica del Frosinone, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Kevin Bonifazi

Guido Angelozzi, responsabile dell’area tecnica del Frosinone, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Kevin Bonifazi. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Siamo qua per presentare Kevin Bonifazi. Ragazzo che abbiamo cercato questa estate ma è un giocatore importante e non siamo riusciti a prenderlo. Voi sapete che la nostra politica è su un giovane e la sostenibilità del progetto. Avevamo pensato ad un giovane ma contemporaneamente parlavamo con lui e il suo procuratore. Ringrazio Kevin perchè si è sacrificato, si è tolto dei soldi per venire qua. Anche il Bologna ci ha dato una mano e ringrazio anche il Bologna. Prima di firmare per noi sono arrivate due squadre di metà classifica ma sia il Bologna che il ragazzo hanno detto no. Huijsen? Non ne voglio più parlare, preferisco pensare di avere ragazzi come Kevin che hanno rinunciato a qualcosa per venire qui. A me piace andare avanti, Huijsen è già passato. Non ci sto pensando, ho avuto tante fidanzate ma quando finisce le dimentico».