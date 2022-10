Frosinone, Grosso: «Bari? Nel cuore, ma niente sconti»

Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, ha parlato della prossima sfida al Bari al Corriere dello Sport

«La Serie B è un torneo tremendo e puoi perdere contro chiunque se abbassi la guardia».

GATTI – «E’ stato bello il premio e constatare questi riconoscimenti per Federico ma anche per Zerbin. Ora stiamo ricostruendo e abbiamo nuovi ragazzi di valore. Angelozzi è il vero specialista in talenti».

BARI – «Non firmerei mai per un pareggio. Loro puntano ad arrivare in alto e con De Laurentiis ci riusciranno».