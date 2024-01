Kevin Bonifazi, nuovo difensore centrale del Frosinone, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni

Kevin Bonifazi, nuovo difensore centrale del Frosinone, si è presentato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Ho rinunciato a dei soldi per venire? A volte la volontà e il desiderio di fare qualcosa va oltre la parte economica che è comunque importante. A Frosinone si può fare perché c’è una grande organizzazione dell’area tecnica e poi ci sono dei ragazzi molto bravi. Prima dell’allenamento ho detto al direttore che vanno tutti forte, c’è la struttura per poter fare bene. Ho scelto il Frosinone per vari motivi, su tutti la serietà della società e l’ambizione di restare in A. Propone un calcio divertente e poi il direttore non lo devo presentare io. Non ho giocato in questi mesi dunque avrò bisogno di un periodo di rodaggio ma mi sono sempre allenato bene quindi non ci vorrà molto. Ho tanta voglia di giocare e di rimettermi in gioco».